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Медицина 2.0

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Назван неочевидный симптом инфаркта у женщин

Назван неочевидный симптом инфаркта у женщин

Сильная и необъяснимая усталость может быть одним из первых признаков инфаркта у женщин. Об этом неочевидном симптоме сосудистой катастрофы предупредили кардиологи Араш Берелиани и Эми Аннерт в беседе с The Washington Post.

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