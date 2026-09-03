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Царьград

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Зеленский сообщил о визитах американских дипломатов в Москву и Киев

Зеленский сообщил о визитах американских дипломатов в Москву и Киев

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о визите в Москву и Киев спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения конфликтной ситуации.

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