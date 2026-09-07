Аналитик Нигматуллина заявила, что россияне стали больше доверять ИИ

Доверие россиян к искусственному интеллекту (ИИ) постепенно растет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила профессор и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, ведущий аналитик Центра ИИ и науки о данных СПбГУ Камилла Нигматуллина.