Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Аналитик Нигматуллина заявила, что россияне стали больше доверять ИИ

Аналитик Нигматуллина заявила, что россияне стали больше доверять ИИ

Доверие россиян к искусственному интеллекту (ИИ) постепенно растет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила профессор и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, ведущий аналитик Центра ИИ и науки о данных СПбГУ Камилла Нигматуллина.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя