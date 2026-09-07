Аналитик Нигматуллина заявила, что россияне стали больше доверять ИИ

Доверие россиян к искусственному интеллекту (ИИ) постепенно растет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила профессор и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, ведущий аналитик Центра ИИ и науки о данных СПбГУ Камилла Нигматуллина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Польше разоблач...
- В Польше разоблач...
- Последние дни Зел...
ДОВЕРЯТЬ ЧЕРТ ЕГО ЗНАЕТ ЧЕМУ?!! И вовсе это НЕ ИНТЕЛЛЕКТ!! База данных, да. НО НЕ ИНТЕЛЛЕКТ!!