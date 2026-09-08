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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матерацци о Моуринью: «Игроки готовы умереть за него на поле, а после его ухода начинают тосковать. Жозе может так помирить Вальверде и Тчуамени, что они станут лучшими друзьями»

Экс-защитник « Интера » Марко Матерацци поделился мнением о главном тренере « Реала » Жозе Моуринью , с которым они работали в миланском клубе.

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