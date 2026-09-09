Трамп: Отлично поговорил с Путиным, он хочет заключить сделку (ВИДЕО)

Трамп заявил, что у него был «отличный разговор с Путиным. Он хочет заключить сделку». «Если Зеленский захочет заключить сделку, это будет очень хорошо», — сказал Трамп.
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