ВС РФ поразили обрабатывавший разведданные дата-центр в районе Киева

Дата-центр, задействованный в обработке разведданных ВСУ, стал одной из целей групповых ударов, нанесенных ВС РФ минувшей ночью по объектам противника в украинской столице и Киевской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ в мессенджере «Макс».