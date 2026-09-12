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Царьград

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Индийские блюда удивили участников 18-го саммита БРИКС

Индийские блюда удивили участников 18-го саммита БРИКС

На 18-м саммите БРИКС участников угостили вегетарианскими и индийскими блюдами. В меню были рулеты из нутовой муки, панир, овощи в специях, плов и десерты с джалеби и сусальным золотом.

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