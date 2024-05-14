В Следкоме РФ рассказали подробности уголовного дела главного кадровика Минобороны РФ

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.
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