Путин встретился с важным союзником России в Европе

Для России президент Республики Сербской Милорад Додик — один из последних союзников в Европе. Приезд Додика в Казань по приглашению президента РФ Владимира Путина 21 февраля демонстрирует единство политики двух стран и общность славянских народов, объяснил URA.
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