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Царьград

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Ночная атака дронов на Кубань: обломки упали на школу и жилые дома

Ночная атака дронов на Кубань: обломки упали на школу и жилые дома

Ночью 18 сентября Краснодарский край пережил массированный налёт вражеских дронов. В ряде муниципальных образований Кубани обломки аппаратов упали на жилые здания и социальный объект.

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