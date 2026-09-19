«Соскучились друг по другу»: Захарова о безвизовом режиме с Грузией

Российский и грузинский народы «соскучились друг по другу», а отмена визовых ограничений была долгожданной.
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дура,прости Господи.А по убитым русским миротворцам ты не соскучилась?А по укрывательствам чеченских бандформирований на территории грузии тоже соскучилась?