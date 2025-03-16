США ударили по Йемену: куда пришлись атаки ВС США Итак, ВС США нанесли удары по нескольким позициям в Сане.
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США ударили по Йемену: куда пришлись атаки ВС США Итак, ВС США нанесли удары по нескольким позициям в Сане.
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