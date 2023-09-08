Члены Общественного совета при УМВД России по г. Казани приняли участие с круглом столе, посвященном Международному дню пропавших без вести

Состоялся круглый стол, посвященный Международному дню пропавших без вести. В мероприятии приняли участие: - Абрамов Константин Валерьевич – председатель Комиссии по общественной оценке деятельности полиции и вовлечению граждан во взаимодействие с подразделениями МВД России Общественного совета при МВД России, генеральный директор Фонда «ВЦИОМ», председатель Наблюдательного совета Платформы «Неравнодушный человек», - Дмитрий Викторович Второв – председатель комиссии по защите прав и законных интересов сотрудников органов внутренних дел, членов их семей и ветеранов МВД России Общественного совета при МВД России, руководитель Всероссийской Ассоциации волонтерских организаций «Поиск пропавших детей», президент фонда «Поиск пропавших детей», член Консультативного совета Следственного комитета Российской Федерации по делам сирот, а также члены Общественных советов при УМВД России по Приморскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю, ГУ МВД России по Краснодарскому краю.