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Нижегородская правда

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Все, что нужно знать о болезнях, передающихся половым путем

Все, что нужно знать о болезнях, передающихся половым путем

Лето традиционно считается временем курортных романов. Период отпусков, а также школьные и студенческие каникулы создают атмосферу лёгкости, отдыха и располагают к новым знакомствам, флирту и романтическим встречам.

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