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Ардашев о спринте в Тюмени: «Не понимаю, зачем делать такие круги. Можно внести изменения, оставив пару подъемов и добавив поворот на стадионе»

«Сегодняшней гонкой я очень доволен, потому что вчера плохо пробежал. Первую половину десятки прошел нормально, а на второй провалился.

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