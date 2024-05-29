1. Российские болельщики смогут посмотреть Евро-2024! Турнир в РФ совместно покажут «Матч ТВ» и Okko.
Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko, Сафонов уже в Париже, Софья Титова уходит в Армению, Куртуа мимо ЧЕ, новый тренер «Челси», Беллингем – лучший игрок Ла Лиги и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
хорошая вечерняя новость: «Акрон» разбил «Урал» в стыках. До РПЛ остался один шаг 2:0 в гостях.
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3 час.
Лена Мисько
«Бавария», назначая Компани, учитывала его связь с Пепом и схожесть стиля «Бернли» и «Сити». Гвардиола восторженно отозвался о Венсане https://www.sports.ru/football/1116104389-bavariya-opiralas-na-svyaz-kompani-s-pepom-i-sxozhest-igrovogo-stilya-.html
«Бавария», назначая Компани, учитывала его связь с Пепом и схожесть стиля «Бернли» и «Сити». Гвардиола восторженно отозвался о Венсане
Sports.ru
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3 час.
Лена Мисько
Когда «Урал» в последний раз играл в Первой лиге, в его составе выступали: • будущий Красава; • будущий вратарь и тренер «Красавы» (Дмитрий Яшин); • чемпион Европы в составе сборной России (Дмитрий Рыжов – по юношам); • действующий победитель Кубка Африки (Чисамба Лунгу); • автор одного из лучших финтов в истории футбола (Константин Скрыльников); • автор одного из лучших хороводов в истории планеты Земля (Спартак Гогниев). А также Адесойе Ойеволе, Милан Вьештица и Илья Кухарчук. Великие времена.
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2 час.
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