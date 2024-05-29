Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko, Сафонов уже в Париже, Софья Титова уходит в Армению, Куртуа мимо ЧЕ, новый тренер «Челси», Беллингем – лучший игрок Ла Лиги и другие новости

Лена Мисько

Когда «Урал» в последний раз играл в Первой лиге, в его составе выступали: • будущий Красава; • будущий вратарь и тренер «Красавы» (Дмитрий Яшин); • чемпион Европы в составе сборной России (Дмитрий Рыжов – по юношам); • действующий победитель Кубка Африки (Чисамба Лунгу); • автор одного из лучших финтов в истории футбола (Константин Скрыльников); • автор одного из лучших хороводов в истории планеты Земля (Спартак Гогниев). А также Адесойе Ойеволе, Милан Вьештица и Илья Кухарчук. Великие времена.