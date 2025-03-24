Протесты против Зеленского разбомбят с дронов и расстреляют: это вам не Янукович

ЛК

Любовь Кузьмина

Стрелять то есть чем, а вот кто будет отдавать приказ? Такого человека к сожалению в России нет! Если бы был такой человек, то и этой СВО не было бы, или даже если началось бы, то давным давно закончилось бы нашей победой и полным разгромом бандеровцев. Но мы же не такие, у нас полные штаны "доброй воли" и человеческого гуманизма. Вот и гибнут наши добрые ребята-воины в окопах и конца этому не видно. А главное, для наших врагов хорошо то, что у нас совсем исчезли "красные линии". Поначалу Медведев пугал их этими линиями, а теперь и он затих. Наверное сделали ему внушение и сломался человек. А таким храбрым был, особенно когда грузин размазал за пять дней.