БлокнотРУ Диктатор Владимир Зеленский, уже год являющийся нелигитимным президентом Украины, совершенно точно не собирается расставаться с властью.
Протесты против Зеленского разбомбят с дронов и расстреляют: это вам не Янукович
Комментарии
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Константин Самарин
Хватит самообманываться. На У4раине ни кто не ждет освобождения. Опыт 2022-го наглядно это показал. Мозги украинцев слишком основательно промыты. Те, у кого есть доступ к Ф.Б могут убедиться, с каким рвением за Зе рвут очко укро-патриоты, обвиняя во всех бедах кого угодно, кроме Кровавого Клоуна.
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10 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Стрелять то есть чем, а вот кто будет отдавать приказ? Такого человека к сожалению в России нет! Если бы был такой человек, то и этой СВО не было бы, или даже если началось бы, то давным давно закончилось бы нашей победой и полным разгромом бандеровцев. Но мы же не такие, у нас полные штаны "доброй воли" и человеческого гуманизма. Вот и гибнут наши добрые ребята-воины в окопах и конца этому не видно. А главное, для наших врагов хорошо то, что у нас совсем исчезли "красные линии". Поначалу Медведев пугал их этими линиями, а теперь и он затих. Наверное сделали ему внушение и сломался человек. А таким храбрым был, особенно когда грузин размазал за пять дней.
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10 час.
Вячеслав 5
Украину уже поделили давно-вот пусть и .......
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8 час.
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