Исторический балканский узел: непростые отношения сербов, хорватов и бошняков-мусульман, хорватские усташи

Адольф Гитлер и лидер усташей Анте Павелич, диктатор марионеточного Независимого государства Хорватия, в Берхтесгадене, июль 1941 годаКак отмечалось в статье Испанская «Голубая дивизия» против коммунизма и СССР, утверждение о том, что в годы Второй мировой войны против СССР воевала вся Европа, ни в коем случае не может считаться пропагандистским штампом.