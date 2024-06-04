Как и когда правильно открыть купальный сезон - советы врача

Терапевт Светлана Куприна рассказала, когда можно открыть купальный сезон, и как правильно это сделатьВрач-терапевт Светлана Куприна рассказала, когда можно открыть купальный сезон без вреда для здоровья.
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