Власти Молдавии отказались штрафовать за ложь в интернете

Общественная реакция заставила власти Молдавии отказаться от введения ответственности за публикацию ложной информации в интернете, соответствующая поправка к закону была отозвана, заявил депутат правящей в Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Кирияк 26 марта в интервью ProTV.
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