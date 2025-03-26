Власти Молдавии отказались штрафовать за ложь в интернете

Общественная реакция заставила власти Молдавии отказаться от введения ответственности за публикацию ложной информации в интернете, соответствующая поправка к закону была отозвана, заявил депутат правящей в Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Кирияк 26 марта в интервью ProTV.