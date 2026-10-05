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Специалист Хрулёв: удержания из зарплаты допускаются только по основаниям закона

Специалист Хрулёв: удержания из зарплаты допускаются только по основаниям закона

Если работодатель удержал часть зарплаты, работник вправе запросить расчёт и основание списания. Об этом в беседе с RT вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

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