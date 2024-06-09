Состоялось заседание расширенного Экспертного совета при Уполномоченном Республики Алтай

05.06.2024 в рамках реализации государственной политики в области защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности состоялось заседание Экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Алтай.
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