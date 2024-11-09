Билли Айлиш, Бейонсе и Кендрик Ламар: кого номинировали на «Грэмми-2025». Список

В феврале 2025 года в Лос-Анджелесе пройдет 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». По своему масштабу данное мероприятие сопоставимо с кинематографической премией «Оскар» и телевизионной «Эмми».
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