Профессор призвал популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи

Профессор Владислав Петрушко из Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета предлагает популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи через переводы и краткие выжимки для духовного и культурного развития.
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