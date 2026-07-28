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Царьград

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Профессор призвал популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи

Профессор призвал популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи

Профессор Владислав Петрушко из Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета предлагает популяризировать древнерусскую литературу среди молодежи через переводы и краткие выжимки для духовного и культурного развития.

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