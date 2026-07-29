Мерц: Мы не вводим санкции против Израиля из-за исторической ответственности Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не будет поддерживать введение общего р.
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Мерц: Мы не вводим санкции против Израиля из-за исторической ответственности Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не будет поддерживать введение общего р.
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