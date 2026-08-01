MacRumors: в 2027 году Apple выпустит iPad Air в новом дизайне

Apple может полностью обновить дизайн iPad Air в 2027 году. Об этом сообщает MacRumors. Планшет сохраняет один и тот же внешний вид с 2020 года, когда Apple представила iPad Air четвертого поколения с плоскими гранями, безрамочным экраном и кнопкой Touch ID, встроенной в верхнюю грань.