Российские вооружённые силы уничтожили склад с западной техникой и пункт ВСУ Ольга Вайленко18 июня 2024 года Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по складу Вооружённых сил Украины (ВСУ), который использовался для хранения и распределения западной техники.
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