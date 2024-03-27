Глава WADA: лидеров стран Африки надо отговорить от участия в Играх дружбы

Глава WADA Витольд Банька заявил о необходимости помешать Всемирным играм дружбы в России. Такими откровениями он поделился в беседе с Вованом и Лексусом — пранкеры позвонили ему под видом высокопоставленного африканского чиновника.
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