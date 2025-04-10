Кубань под атакой! Клещи вышли на охоту: чем опасны весной?

В Краснодарском крае наблюдается всплеск активности клещей — в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала года за медицинской помощью обратились более 250 человек, пострадавших от укусов.
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