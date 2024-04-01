Названы три проблемы, которые ждут бывшего владельца проданного авто

При продаже автомобиля, бывший владелец может столкнуться с рядом финансовых трудностей, которые могут возникнуть в случае, если новый владелец не оформит полис обязательного страхования и попадет в дорожно-транспортное происшествие.
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