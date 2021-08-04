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"И даже не стесняются": поведение подростков в парке Владивостока возмутило людей

"И даже не стесняются": поведение подростков в парке Владивостока возмутило людей

В социальной сети Instagram (12+) житель Владивостока решил обратиться к родителям города с просьбой объяснить детям "элементарные вещи".

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