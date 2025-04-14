Собянин: Два знаковых объекта будут благоустроены на северо-западе Москвы

Работы проведут в двух районах на северо-западе столицы В прошлом году в четырех районах Северо-Западного административного округа Москвы реализовали масштабные проекты по благоустройству общественных пространств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии