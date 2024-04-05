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У Овечкина — гол №849, у Кучерова — 133 очка! Наши продолжают зажигать в НХЛ (видео)

У Овечкина — гол №849, у Кучерова — 133 очка! Наши продолжают зажигать в НХЛ (видео)

Александр Овечкин сделал очередной шаг в погоне за рекордом Уэйна Гретцки, а Никита Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ-2023/24.

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