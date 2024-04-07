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СК возбудил уголовное дело о халатности после теракта в "Крокусе"

СК возбудил уголовное дело о халатности после теракта в "Крокусе"

Кирилл Каллиников/РИА Новости Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле», его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала.

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