Москалькова заявила, что родственников военных РФ призывают выходить на акции протеста

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что родственников российских военнослужащих, которые могли попасть в плен в ходе спецоперации на Украине, призывают выйти на незаконные протестные акции, передает ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что родственников российских военнослужащих, которые могли попасть в плен в ходе спецоперации на Украине, призывают выйти на незаконные протестные акции, передает ТАСС.
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