Газета.ру

6 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ФРГ ПЫТАЕТСЯ ДУШИТЬ РОССИЮ? МОЖЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПОВЕСИТСЯ ИМ САМИМ?Минфин США описал...
  • holms sherlok
    Да все раду пора заводить созывов с 1990 года и правительство с президентами....Генпрокуратура Ук...
  • виктор иванов
    на колыму снег чиститьВ Ростовской обла...

Москалькова заявила, что родственников военных РФ призывают выходить на акции протеста

Москалькова заявила, что родственников военных РФ призывают выходить на акции протеста

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что родственников российских военнослужащих, которые могли попасть в плен в ходе спецоперации на Украине, призывают выйти на незаконные протестные акции, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх