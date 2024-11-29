Беллингем, Холанд, Мбаппе, Месси, Родри, Винисиус и Ямаль – среди претендентов на приз The Best от ФИФА

В список вошли 11 футболистов: Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Винисиус (все – «Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (экс-«Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»),Флориан Виртц («Байер»), Ламин Ямаль («Барселона»).
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