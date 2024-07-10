TeraWulf досрочно погасила зависший долг в размере $77,5 млн

Майнинговая компания TeraWulf выплатила весь зависший долг. Несмотря на достаточное количество времени, полученное при реструктуризации задолженности, досрочное погашение позволит компании: Сконцентрироваться на развитии бизнеса, а не на обслуживании долга.
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