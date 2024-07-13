История о любви и нелюбви

✅Психолог Лилия Град рассказывает историю про любовь, которая показывает, что в жизни нужно делать выбор по любви, а не по расчету… На прошлой неделе в моём кабинете сидела четырнадцатилетняя девочка и важно рассуждала о том, что никого любить сама не собирается.