Бабиков об отношении к россиянам за рубежом: «В Европе небезопасно? Я не вижу безопасности даже в Ботаническом саду. Там тоже можно найти агрессивных людей»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков ответил на вопрос об отношении к россиянам в Европе. – Насколько было небезопасно бы находиться сейчас россиянам в Европе? – А в чем небезопасно? Недавно думал, рассказывать или нет эту историю.

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