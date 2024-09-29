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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов травмировал плечо. Был риск, что он пропустит около года, но форвард СКА избежал более серьезной травмы («Матч ТВ»)

Об этом сообщает «Матч ТВ». Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5).

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