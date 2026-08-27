В Когалыме откроется военный учебный центр на базе филиала Политеха

В Образовательном центре Когалыма — филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) — с 1 сентября 2026 года начнет работу подразделение Военного учебного центра (ВУЦ).
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