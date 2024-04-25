Топ-менеджер Games Workshop продала акции компании на фоне скандала Warhammer 40,000 и ско...

Топ-менеджер Games Workshop продала акции компании на фоне скандала Warhammer 40,000 и скоро покинет свой постНедавно все сообщество фанатом вселенной Warhammer 40,000 забурлила из-за очередного реткона со стороны Games Workshop, который добавил в свежую редакцию правил женщин-кустодиев.
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