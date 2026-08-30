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The Eurasia Daily news agency

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German Chancellor Merz tells the Germans scary tales about Russia — Stubb

German Chancellor Merz tells the Germans scary tales about Russia — Stubb

German Chancellor Friedrich Merz tells the Germans scary tales about Russia. This was stated by Finnish President Alexander Stubb in an interview with the German newspaper Bild.

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