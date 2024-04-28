ФСБ и полицейские поймали челябинца, подозреваемого в оправдании терроризма

Рассказываем, что он натворил, и что ему за это грозит.Оправдывал терроризм: полицейские регионального центра противодействия экстремизму совместно с коллегами из Управления ФСБ уличили в публичном оправдании терроризма 52-летнего жителя Челябинской области.
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