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ФСБ и полицейские поймали челябинца, подозреваемого в оправдании терроризма

ФСБ и полицейские поймали челябинца, подозреваемого в оправдании терроризма

Рассказываем, что он натворил, и что ему за это грозит.Оправдывал терроризм: полицейские регионального центра противодействия экстремизму совместно с коллегами из Управления ФСБ уличили в публичном оправдании терроризма 52-летнего жителя Челябинской области.

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