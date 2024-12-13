В ситуацию с затянувшимся ремонтом омского ТЮЗа вмешалась прокуратура. Ведомство обнаружило нарушения в процедуре и потребовало от регионального минкульта усилить контроль за ходом работ.
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В ситуацию с затянувшимся ремонтом омского ТЮЗа вмешалась прокуратура. Ведомство обнаружило нарушения в процедуре и потребовало от регионального минкульта усилить контроль за ходом работ.