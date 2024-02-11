Епическая сила, слов нет! Ну и денек. Кошкин Сибиряк Интересно, а нашим новостным изданиям действительно нечем заняться? Ничего не происходит важного и хорошего в стране что ли? Вот все темы закончились – две остались: интервью Президента и, внезапно, Сырский.
Сын-главком ударит ракетами по отцу и матери?
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ВС
Очередной защитник нашелся. Лучше бы к родителям погибших воинов съездил и чем-то помог. Писарь бл...ть!
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8 час.
М
ММ
На Востоке человек, предавший память предков именуется МАНКУРТ. На русском ВЫРОДОК. Хохляндия переделывает людей, этот феномен еще долго будут исследовать психологи. А может специалисты по боевым медикаментам...
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5 час.
ВИ
Виктория Иванова
Оставили бы стариков в покое, тем более покоя у них уже, никогда, не будет из-за такого дитяти.
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5 час.
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