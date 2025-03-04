Евросоюз приостановил 20-миллиардный пакет помощи Украине из-за вето Венгрии

Евросоюз остановил 20-миллиардный пакет помощи Украине из-за вето Венгрии. На фоне напряженности с США и отмены ресурсообмена с Трампом, Зеленскому предстоит пересмотреть позицию для возобновления переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии