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Евросоюз приостановил 20-миллиардный пакет помощи Украине из-за вето Венгрии

Евросоюз приостановил 20-миллиардный пакет помощи Украине из-за вето Венгрии

Евросоюз остановил 20-миллиардный пакет помощи Украине из-за вето Венгрии. На фоне напряженности с США и отмены ресурсообмена с Трампом, Зеленскому предстоит пересмотреть позицию для возобновления переговоров.

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