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В Новороссийске объявлен траур по погибшим после атаки дронов ВСУ

В Новороссийске объявлен траур по погибшим после атаки дронов ВСУ

В городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил траур по погибшим в ходе ночной атаки Вооруженных сил Украины, сообщается в его Telegram-канале.

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