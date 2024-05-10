Блогер «Голос Мордора»: превращение Евровидения в цирк было постепенным

Легендарная ABBA в наши дни ни за что не победила бы на Евровидении. Увеличить шансы музыкантов мог только вариант разделиться и представлять группу двумя однополыми парами, заявил в колонке для Telegram-канала «360» блогер, автор Telegram-канала «Голос Мордора».
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