Москвичей, накрывших стол посреди станции метро, отправили в СИЗО

Суд не оценил романтический поступок жителя столицы. Молодой человек решил сделать своей девушке предложение руки и сердца прямо в центре зала станции московского метрополитена, а теперь они оба отправятся по камерам в СИЗО.
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